Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla fidan dikildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Dere Mahallesi'nde 17 bin metrekare alanda yapımı devam eden parkın içerisinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Burada açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini, önceliklerinin vatandaşların keyif alabileceği, yaşamaktan mutluluk duyabileceği ve çocukların yüzlerinin güleceği bir şehri inşa etmek olduğunu belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin her gün farklı noktalarda ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bütün hedefimiz daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmektir. İmar hareketlerinin yaşandığı bölgemizde amacımız daha fazla yeşil alan oluşturmak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri mekanlar hazırlamaktır. Park, sosyal tesis ve yeşil alanlar gibi vatandaşlarımızı huzur içerisinde yaşamak ve yaşatmak için neye ihtiyaç duyuluyorsa onları yapıyoruz. Bu kapsamda mahallemize 17 bin metre kare alanda yeni bir park yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından fiziki donanımları tamamlandığında vatandaşlarımızın keyif alabilecekleri mekan olacak. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz ve hayatın her alanında hizmetlerle vatandaşımızın yanında oluyoruz. Özellikle bu etkinlikleri yaparken burada olduğu gibi çocuklarımızla birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki diktiğimiz fidanları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız."