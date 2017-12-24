Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Öğrenciler ebru sanatı ve kara kalem resim çalışması öğreniyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sosyal etkinlik kapsamında, ebru sanatı ve kara kalem resim çalışması öğreniyor. Okulun Hazerfen Ahmet Çelebi dersliğinde öğretmen Gamze...

24 Aralık 2017 Pazar 17:42
Öğrenciler ebru sanatı ve kara kalem resim çalışması öğreniyor
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sosyal etkinlik kapsamında, ebru sanatı ve kara kalem resim çalışması öğreniyor.

Okulun Hazerfen Ahmet Çelebi dersliğinde öğretmen Gamze Türkeş tarafından hafta sonları verilen kursa 12 öğrenci katılıyor.

Öğrencileri ziyaret eden okul müdürü Gökhan Yağcı ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, yapılan çalışmalar hakkında kurs öğretmeni Gamze Türkeş'ten bilgi aldı.

Kurs öğretmeni Türkeş, geleneksel sanatların unutulmasını engellemek ve çocukların geleneksel sanatlara ilgisini arttırabilmek için bu kursu açtıklarını söyledi.


Anahtar Kelimeler:
Şarkışlada Ebru Ve Karakalem Resim çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim