Öğrenciler doğa kampına girdi

ANKARA (AA) - Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından satranç eğitimi verilen 75 çocuk, üç günlük doğa kampına girdi.

Nallıhan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından satranç eğitimi verilen 75 öğrenci, Hoşebe mesire alanında 3 günlük çadır kampına girdi.

Çocuklara doğal yaşamın güzellikleri, doğa sevgisi ve doğada yaşam mücadelesi sevdirilerek, internet bağımlılığına karşı bilinçlendirme projesi kapsamında yapılan etkinlikte, öğrenciler yürüyüş ve spor yaptı, yer ve yön bulma konusunda eğitim aldı.

Çeşitli oyunlar da oynayan çocuklar için okuma saati de uygulandı.

Öğrenciler, kamptan memnun olduklarını belirterek, düzenleyenlere teşekkür etti.