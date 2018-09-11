KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin 15 ilinden özel yetenekli 30 öğrencinin katıldığı TÜBİTAK projesi "Zirvede Bilim" kapsamında, öğrenciler bilimi yaşayarak öğreniyor.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki "Zirvede Bilim: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu" projesiyle özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, farklı branşlarda akademisyenlerin de destek verdiği proje, Sultan Sazlığı, Develi ilçesi, Erciyes Dağı, Kayseri Bilim Merkezi ve Kayseri Kültür Turu gezileriyle, öğrencilere, okul dışında öğrenme ortamlarını tanımaları amaçlı bilim, kültür, spor ve sanat içerikli etkinlikler sunuyor.

Proje yürütücüsü Eray Demirçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK programı kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Farklı illerden gelen 30 öğrencinin, proje kapsamında, bilimi yaşayarak öğrendiğini belirten Demirçelik, "16'sı kız 14'ü erkek 30 öğrenci, doğal ortamlarda bilimi yaşayarak ve keşfederek öğrenmeye çalışıyor. Akademisyen ve Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin de yer aldığı 30 kişi ile buraya gelen öğrencilere eğitim vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Sultan Sazlığı'nda su analizleri yaptık"

Proje kapsamında kültür turları gerçekleştirdiklerini dile getiren Demirçelik, şunları kaydetti:

"Gevher Nesibe Hatun Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi gibi tarihi öneme sahip yerleri gezdik. Öğrenciler, buraları yaşayarak ve içeride rehberlerinin eşliğinde uygulamalı olarak derslerini aldı. Sultan Sazlığı'nda kuş gözlemleri üzerine orada bulunduk. Yine Sultan Sazlığı'nda su analizleri yaptık. Su döngüsünün nasıl gerçekleştiğine baktılar. Kayseri Bilim Merkezi'nde ise birçok analiz yaparak bilimsel objeleri uygulayarak test ettiler. Özel yetenekli öğrencilerin gelecekte önemli yerlere gelmesi öngörülüyor."

Demirçelik, proje kapsamında ilerleyen yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Proje kapsamında Aydın'dan gelen öğrencilerden 12 yaşındaki Ceylin Bayar da bilimsel anlamda birçok yerde çeşitli deneyler yaptıklarını vurgulayarak, "Solucan gübresi ile besinlerin nasıl daha sağlıklı olacağını öğrendik. Doğa yürüyüşünü meşale ile yapıp kutup yıldızının nasıl bulunacağını öğrendik. Erozyonun nasıl oluştuğunu ve alınacak önlemleri öğrendik. Erciyes Dağı'nın jeolojik yapısını inceledik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki Ömer Turgut ise biyolojik incelemelerde bulunduklarını ve projeyle bilimsel açıdan kendisini geliştirdiğini söyledi.