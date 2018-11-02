Öğrenciler Başkan Akkaya'ya ziyaret

KONYA (AA) - 2. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Konya'yı temsilen bölge finallerine katılarak yarışmada rol alan öğrenciler, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Nasreddin Hoca ilkokulunun müdürü Recep Ersoy Öncel, Fıkra Canlandırma Yarışmasında Konya ilini temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, böyle güzel bir yarışmada kendilerine verdiği destek için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.

Akkaya'da yarışmaya katılan her grubun aslında birinci olduğunu, amaçlarının Akşehir'i ve Nasreddin Hoca'yı daha iyi tanıtarak onun fıkraları yoluyla verdiği mesajları genç nesillerce daha iyi anlaşılarak, hayat düsturu olarak belirlenmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Akşehir ekibinin yarışmada büyük ve güzel bir performans sergilediğini belirten Akkaya, böyle güzel bir oyun sergiledikleri için öğrencileri ve öğretmenleri de tebrik etti.

Akkaya yarışmada Konya ilini başarıyla temsil eden Akşehir Nasreddin Hoca ilkokuluna bin 500 lira tutarındaki Fıkra Canlandırma Yarışması Özel Ödülü'nü verdi.

