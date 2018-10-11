"Öğrenciler Arası İlmihal Yarışması" protokolü imzalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenecek olan "9. Sınıf Öğrencileri Arası İlmihal Yarışması" protokolü imzalandı.

Nevşehir Valiliği'nde gerçekleştirilen Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantıda, öğrencilerin manevi bilgi, duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal bilgisini geliştirmek, kitap okuma alışkanlığı kazanılmasına katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilecek yarışmanın protokolü taraflar arasında imzalandı.

Kentte, eğitim alanında faaliyet gösteren Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, Semerkant Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı, Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfı, Alemdar İmam Hatip Derneği, Birlik Vakfı, Hasan Emmi Çevre ve Kültür Derneği, Ensar Vakfı, Kervansaray Hayırlı Hizmetler Derneği ve İmam Hatip Okulları Platformu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, projenin yürütülmesi için görev dağılımı yapıldı.

Toplantıya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Milli Eğitimi İl Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

