YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyü Şehit Ferhat Değerli İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünce, okulun koridorlarına, sınıf kapılarına, "geleceğin cumhurbaşkanı, valileri, savcıları, hakimleri bu sınıfta" yazısı asılarak, öğrenciler gelecek için motive ediliyor.

Beyyurdu İlk ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri" atasözü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz." sözünün mesajını öğrencilere aşılıyor.

Okul yönetimi ve öğretmenler, koridorlara, sınıf kapılarına, "Bu sınıfta geleceğin cumhurbaşkanı, valileri, savcıları var", servis minibüs camlarına ise "Bu serviste geleceğin valileri, kaymakamları var." afişlerini asarak öğrencileri motive edip, farkındalık oluşturuyor.

Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlk ve Ortaokul Müdürü Adem Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri motive etmek için farklı çalışma yaptıklarını söyledi.

Sınıf kapılarına, okul koridorlarına, hem meslekleri tanıtmak hem de öğrencilerin hedef belirlemelerini sağlamak amacıyla meslek isimlerini yazıp astıklarını anlatan Şahin, "Köyümüze 7 köyden taşımalı öğrenciler gelmekte. Minibüslere, bu afişleri asmak suretiyle de dikkat çekmek istiyoruz. Biz, geleceğin mimarları, doktorları, idarecileri, cumhurbaşkanlarının bu sınıflardan, bu köyden, bu öğrenciler arasından çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Şahin, bu çalışmaların etkili olduğunu ve başarıyı artırdığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Şu anda genel denemelerde Çekerek birincisi bizim okulumuz, Türkiye genelinde sınava giren 45 bin öğrenci arasında Türkiye üçüncüsü, Yozgat birincisi, Sorgun birincisi bizim okulumuzda eğitim görmektedir. Bu da öğrencilerimizin yapılan motive sonucu bilgilerinin arttığını göstermektedir."

Öğretmenlerden Tayfun Aplak da öğrencilerin motivasyonunu artırmayı, onlara umut vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Aplak, "Servis araçları olsun, okulumuzun duvar ve köşeleri olsun, kapıları olsun öğrencileri motive edici cümlelerle onlara verdiğimiz değeri gösterdik. Öğrencileri motive edici bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Öğrencilerden Duygu Kaygusuz da uygulamanın, meslek seçiminde etkili olduğunu anlatarak, "Sınıfımızın kapısında 'savcı' yazıyor ama ben avukat olmak istiyorum. İkisi de hukuk olduğu için fark etmiyor." dedi.

Yazıları ilk gördüğünde çok hoşuna gittiğini anlatan öğrencilerden Melike Parlak da "Bizim sınıfımızda savcı yazıyor. Sınıfımızda savcı, hakim gibi meslekleri seçmek isteyenler var. Ben öğretmen olmak istiyorum. Bu, bize motive oldu, hedef belirliyoruz, hedefimize ulaşmak için de çok çalışıyoruz."

Öğrencilerden Bünyamin Demir de okul idarecilerinin bunun yanında hakim, savcı gibi meslek sahiplerini okula getirip, meslekleri tanımalarını sağladıklarını söyledi.

Servis şoförü ve öğrenci velisi Ali Arslan ise minibüslerde bu şekilde yazıların bulunmasından gurur duyduğunu kaydederek, "Köylerde de var mı böyle bir gelecek diyorlar, inşallah vali de hakim de savcı da polis de çıkar, çocuklarımıza güveniyoruz. Vali de olurlar kaymakam da olurlar." dedi.



Yakup Aksoy da çocukların bu yazılardan çok etkilendiğini, çalışıp ileride, vali, kaymakam, polis, başbakan, cumhurbaşkanı olacaklarına inandığını dile getirdi.