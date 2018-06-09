Öğrenciler 12 ton atık pil topladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okullarda gerçekleştirilen Atık Pil Toplama Yarışması sonuçları açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir genelindeki okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'nın sonuçlarını açıklandı ve okullara ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende birinci olan Seyitgazi ilçesindeki Şehit Mustafa Akbaş İlköğretim Okuluna masa tenisi takımı, ikinci olan İnönü ilçesindeki Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okuluna spor seti ve üçüncü olan Han ilçesindeki Şehit Osmangazi Altınoluk İlköğretim Okuluna satranç takımı ve eğitim panosu ödülleri verildi.

Yarışma kapsamında merkez ve ilçe okullarına dağıtılan atık pil toplama kutularında toplanan 12 ton atık pil, TAP tarafından İstanbul'da bulunan Atık Pil Bertaraf Tesisi'ne götürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür çevreci projelere destek olacaklarını belirterek, çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

