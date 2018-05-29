Öğrenciden görme engellilere baston bıraktıracak proje

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ortaokul öğrencisi, görme engelliler için "engel algılayan bileklik" geliştirdi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi 8. sınıf öğrencisi Can Pusat Dinçer, bileklik üzerine yerleştirdiği ve kodlama yöntemiyle hazırladığı mesafe sensörüyle görme engellilerin bastonu bırakmalarını hedefliyor.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engel algılayan bileklikte iki sensör kullandıklarını ve bunu ses ve titreşim yoluyla kullanıcıya ilettiklerini anlattı.

Bilekliğin sağ veya ön kısımdan 60 santimetrenin altında herhangi bir engel algıladığı taktirde titreşim motorunu harekete geçirdiğini ve ses çıkardığını belirten Dinçer, "Bileklik engel algıladığında 3 saniye kadar ötüyor ve daha sonra susuyor. Bu projeyi yaparken amacım görme engellilerin baston kullanmadan etrafındaki engelleri daha rahat bir şekilde fark etmeleriydi. Bu, engelliler için hayatı kolaylaştıracak bir şey. Ellerinde baston kullanmadan bu şekilde daha rahat bir şekilde yürüyebilecekler." diye konuştu.

Dinçer aynı zamanda bedensel engelliler için de sesle çalışan tekerlekli sandalye prototipini hazırladı.

"Telefonu bluetooth ile cihaza bağlıyorsunuz. Uygulamada ses komutları algılanıyor ve motorlar çalışıyor. Komuta göre motorların nasıl çalışacağı değişiyor." diyen Dinçer, projeyi yaparken amacının engellilerin işlerini kolaylaştırmak ve bedensel engellilerin daha kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Projenin danışman öğretmeni Emine Irmak Ersin de proje ile bedensel ve görme engellilerin hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Engellilerin toplumda kısıtlanmalarını önlemek istediklerini vurgulayan Irmak, engellileri topluma kazandırmak ve tek başlarına hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla projeleri yaptıklarını kaydetti.