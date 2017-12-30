SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalanan ve "Misafir" adı verilen yavru vaşak, doğaya bırakıldı.

İlçedeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdu'nun bahçesine giren yavru vaşak, güvenlik personelince yakalandı.

Bir süre kafeste beslenen ve "Misafir" ismi verilen vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Hafik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait araçla Esenli köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.