Öğrenci yurdunda Sultan 2. Abdülhamid Hanı anma köşesi açıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Eşrefoğlu Yurdu'nda Sultan 2. Abdülhamid Han Anma Köşesi oluşturuldu.



Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı yazılı açıklamada, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ölümünün 101. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Sultan Abdülhamid Han yakın tarihimizde de derin izleri olan Osmanlı Sultanlarından birisidir. Aslında, uzun Osmanlı asırları içerisinde de kendine mahsus ve yaşadığımız zaman dilimini etkileyen bir dönemde padişahlık yapmıştır ve Sultan Abdülhamit'in etki alanı yaşadığı zamanla sınırlı olmayıp günümüze kadar gelen de bir dönemi oluşturmaktadır. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid devreni anlamak sadece geçmişi değil, bugünü anlamakla eşdeğer." dedi.



Songül, vefatının 101. yıl dönümü çerçevesinde Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü'nde "Abdülhamid Han Anma Köşesi" oluşturduklarını belirterek, anma köşesinin yurtta kalan öğrenciler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.



