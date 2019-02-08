Öğrenci velisinin öğretmeni bıçakla yaralaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, öğretmeni bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K'yi bıçaklayarak yaralayan Mehtap Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mehtap Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mehtap Ö'nün psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önce de tedavi gördüğü öne sürüldü.

Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, öğrenci velisi Mehtap Ö. ile dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Mehtap Ö, öğretmeni bıçaklamıştı.