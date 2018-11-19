Öğrenci velileri ve öğretmenlerden kan bağışı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri, okulun başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Öğrenci velileri ve öğretmenler, okulun bahçesindeki Türk Kızılayı kan bağışı aracında kan verdi.

Okulun müdürü Ahmet Turan Arslanbüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okul olarak öğretmenlerimizle Kızılay'a kan bağışı kararı aldık. Kan bağış kampanyasını öğrenci velilerimize duyurduk, çok olumlu cevaplar almamızın ardından Kızılay ile irtibata geçerek bugün okulumuzun bahçesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde bir şölen havası içerisinde kan bağışında bulundu." diye konuştu.

Velilerin ve öğretmenlerin gösterdiği sosyal sorumluluğun çocuklara da doğrudan yansıdığını dile getiren Arslanbüken, "Bu kan bağışı kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci velilerinden Ayşe Göçeri ise kana herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceğine dikkati çekerek, Kızılay'a teşekkür etti.