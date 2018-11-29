Öğrenci velileri ve öğretmenlerden kan bağışı

SİVAS (AA) - Sivas Kılıçarslan İlkokulu öğretmen ve öğrenci velileri, okulun başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı yaptı.

Öğrenci velileri ve öğretmenler, okulun bahçesindeki Türk Kızılayı aracında kan verdi.

Okulu Müdürü Beyhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir Gün Size de Lazım Olur" sloganıyla okullarında kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı velilere anlattıklarını dile getiren Öztürk, "Bugün okulumuz bahçesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz kan bağışında bulundu. Veliler ve öğretmenlerin gösterdiği örnek davranış çocuklara da doğrudan yansıdı. Kampanyamıza katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenci velileri ise kan bağışı kampanyasından dolayı okul idarecileri ve Kızılay'a teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan veli ve öğretmenlere de Kızılay tarafından teşekkür belgesi verildi.