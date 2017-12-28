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Öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Konya'da öğrenci servisi ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 öğrenci yaralandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:53
Öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servisi ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 öğrenci yaralandı.

Emin Yavuz idaresindeki 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında öğrenci taşıyan Bülent Kahraman idaresindeki 42 GBY 76 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Burak Ünal, Batuhan Tebe, Zeki Ünal, Talha Acar, Alihan Yalçın, Ali Furkan Ceylan, Ali Beraat, İbrahim Kaya, Furkan Akbaş, Hüseyin El, Mehmet Elma, Musa Koyun, Berkay Yorgun, İlber Bilici, Umut Kalkan, Rahmi Bahçeci, Gülsün Fakı ve Musa Koyuncu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhabir: Fahri Kubilay

Anahtar Kelimeler:
KazaKonyaSeydişehirTrafik KazasıTürkiye
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