Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.
Meclisten oy birliğiyle alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya tarafından onaylanmasıyla indirim hayata geçirildi.
Buna göre, öğrenciler bugünden itibaren İETT'nin ilgili birimlerine başvurarak aylık mavi kartlarını belirlenen yeni fiyata göre alabilir.
Öğrenci aylık mavi kart abonmanlık ücreti, AK Parti Meclis Grubu'nca gündeme getirilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.