ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğrenci affına ilişkin detaylar açıklandı. Buna göre, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül'e kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci affıyla ilgili usul ve esaslar belirlenerek yükseköğretim kurumlarıyla paylaşıldı.

Buna göre, öğrenci affı, terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsayacak.

Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden, 18 Mayıs 2018'e kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecek. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan faydalanabilecek.

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18 Eylül'e kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekecek.

Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edecek. Yurt dışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eş değer bir programa intibakları yapılabilecek.

Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans veya istemeleri halinde meslek yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabilecek.

667 sayılı KHK uyarınca kapatılan vakıf üniversitelerinden diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek, kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecek.

669 sayılı KHK kapsamında kapatılan askeri okullardaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayanlar da bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabilecek.

Aftan yararlanan öğrencilere yatay geçiş imkanı

Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecek.

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecek.

Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacak.

Öğrencilikle ilişiği kesilen yaklaşık 680 bin kişi, düzenleme kapsamında üniversite eğitimine devam edebilecek.

