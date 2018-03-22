Öğle yemeğinde Çanakkale kahramanlarını andılar

ANKARA (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü, Çubuk ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğle yemeği, Çanakkale kahramanlarının menüsü olan hoşaf ve ekmekten oluştu.

Aşçılık Bölümü öğrencileri, Mehmetçik menüsü olarak bilinen ekmek ve hoşaf hazırlayarak öğrencilere öğle yemeğinde dağıttı.

Çanakkale türküleri ve şehit anma programlarının yapıldığı okulda, şehitler için dua edildi.

Programda konuşan okul müdürü Kamuran Önsoy, Çanakkale'deki ruhun insanlar tarafından yeni yeni anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Çanakkale'yi atalarımızın gelecek nesillere cennet vatan bırakmak için yaşam haklarından vazgeçtikleri yer olarak tanımlayan Önsoy, Çanakkale'deki birliktelik ruhunun 15 Temmuz’da ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kendini gösterdiğini kaydetti.