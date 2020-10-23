Oğlak Rogan Josh Tarifi MasterChef Somer Şef

Malzemeler:

Taze zencefil

Sarımsak

Sebze suyu

Toz kişniş

Gram masala

Defne yaprağı

Tane karabiber

Tuz

Çubuk tarçın

Kimyon

Toz paprika

Chili biberi

Yoğurt

Ghee

Toz kakule

Karanfil

Safran

Rezene tozu

Basmati pirinçi

Taze kişniş

Labne peyniri

Salatalık

Oğlak etlerini kuşbaşı şeklinde doğrayın. Doğranan etleri yoğurt ve tuz ile soslayıp dinlendirmeye alın.

Soğanları ince ince doğrayın, düdüklü tencerede sade yağ (ghee) ile bütün baharatların aroması çıkacak şekilde kavurun ve ardından soğanları ve rendelenmiş sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin. Soğanlar karamelize olmaya başlayınca etleri de içerisine ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Etler kabuk tutmaya başlayınca toz kırmızı biberi biraz su ile akışkan kremsi bir hale getirip yemeğe ekleyin. Kurutulmuş acı biber ve taze chili biberi de ekleyip düdüklü tencerenin kapağını kapatarak yarım saat pişirin.

Basmati pirinci yıkayın ve salma yöntemi ile pişirin. Kaynayan suya az miktarda safran ekleyip renk almasını sağlayın. Ardından suyu süzüp pilavı pişireceğiniz tencereye alın. Suyu tekrar kaynatıp, yıkanan pirinçleri ekleyin. Tuzunu ayarlayıp kapağı kapalı şekilde 13 dakika pişirin.

Raita için yoğurdun 1/3’ünü taze kişniş ile blenderda çekin, süzgeçten geçirin. Kalan yoğurdu da labne ile çırpın. Salatalıkları brunoaz şeklinde doğrayın. Kimyon, toz kişniş, sarımsak ve labne-yoğurt karışımını birleştirip raita’yı tamamlayın.

Pişen rogan josh, safranlı basmati pilavı ve raitamiz servise hazır.

Afiyet olsun.

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