ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Şuurlu Öğretmenler Derneğince (ÖĞ-DER) bu yıl "Bağımlılıkla Mücadele" temasıyla düzenlenen "7. Kısa Film Senaryo Yarışması" ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Başkent Öğretmenevi'nde yapılan iftarın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, birincilik ödülü "Bendeki Siz" adlı senaryoyla Denizli'den katılan Ahmet Can Yılmaz'ın oldu.

Toplam 109 senaryonun değerlendirildiği yarışmada ikincilik ödülünü Ankara'dan "Ayrı Yollardan" adlı senaryosuyla Yasemin Ayaydın, üçüncülük ödülünü ise "Genç" adlı senaryosuyla İstanbul'dan Eylül Yıldırım kazandı. Mansiyon ödülleri ise Bursa'dan Aykut Topçu'nun "5-90" ve Konya'dan Esra Maltaş Çağıl'ın "Çocuk Gözüyle" isimli eserine verildi.

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, dernek olarak sevgi ve kardeşliği ilke edinen eğitimcileri bir araya getirme gayretinde olduklarını, 13 yıldır eğitime katkı sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Geçmişte "Eğitimde Ahlak ve Maneviyat, Öğretmen, Eğitim ve Barış, Göç, Hicret, Mülteciler ve Eğitim gibi konularda kısa film senaryo yarışmaları düzenlediklerini ve bu yıl da bağımlılıkla mücadeleyi ele aldıklarını aktaran Sürücü, şunları söyledi:

"Gençlik geleceğimizdir. Gençliğin durumu ise pek iç açıcı değil. Sigara, içki, uyuşturucu ve uçucu maddeler gibi zararlı alışkanlıklarla tanışma 9-13 yaşlarına kadar inmiş durumdadır. TV'lerdeki ahlak yoksunu diziler, yarışmalar ve şiddet içerikli diziler gençlerimize olumsuz örnekler oluşturmaktadır."

- "Eğitimin temeli öğretmenlerdir"

Konuşmasında "sözleşmeli öğretmenlik" konusuna da değinen Sürücü, "Eğitimin temeli öğretmenlerdir. Öğretmen milletin geleceği olduğunun şuuruyla yetiştirilmelidir. Derse girerken ek ders hesabı yapmadan, ücret derdinde olmadan özveriyle çalışacak şekilde yetiştirilmelidir. Öğretmen açığını kapatmak için sözleşmeli ve ücretli öğretmen bir çözüm değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamdi Sürücü, eğitimin temelinin ailede başladığına işaret ederek, "Aileyi korumalıyız ki çocuğu koruyabilelim. Çocuklarımıza AB'yi değil İslam tarihi ve kültürünü anlatmalıyız. Bilmeliyiz ki Avrupa kültürü ile salih nesil de kamil insan da yetişmez." şeklinde konuştu.

Törende Arslan Ateş, İbrahim Demirkan, Abdurrahman Çapar, İdris Şahin, Serdar Kaya ve Nizamettin Kars'tan oluşan jüri üyelerine de Sürücü tarafından plaket takdim edildi.