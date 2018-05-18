ODTÜ'den Eymir Gölü'nde

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) internet sitesi tabanlı bir iletişim-paylaşım-hareket platformu olan "AdımODTÜ" tarafından Eymir Gölü'nde "çöp topla-koş" etkinliği gerçekleştirilecek.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik 20 Mayıs 2018 Pazar günü, 09.45-14.00 saatleri arasında Eymir Gölü'nde yapılacak.

Sağlıklı yaşam ile çevre duyarlılığını bir araya getiren etkinliğe Ankaralı sporseverler ve doğaseverler davet edildi.



Çevre dostu bir spor etkinliği olarak İsveç'te ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan "plogging" egzersiziyle, koşarak spor yaparken bir yandan da çevreyi temizlemek amaçlanıyor.

Egzersiz, AdımODTÜ tarafından "çöp topla-koş" şeklinde Türkçe'ye uyarlandı.

Etkinlik programına "adimodtu.org.tr/etkinlik/adimodtu-eymir-cop-topla-kos-etkinligi" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.