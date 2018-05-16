ODTÜ mezunları bir araya geldi

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ), "ODTÜ Gecesi" adıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda iş ve sanat dünyasından tanınmış mezunlar biraraya geldi.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, etkinlikteki konuşmasında, ODTÜ'nün kamuda ve özel sektörde üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğunu yetiştirdiğini ifade etti.

Etkinlikte, ODTÜ öğrencilerinin daha iyi koşullarda öğrenim görebilmesi için üst yapı olanaklarının iyileştirilmesi amacıyla bağış yapan Yüksel Proje Uluslararası AŞ, Rönesans Holding AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye plaket takdimi yapıldı.

Yüksel Proje Uluslararası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1979 yılı mezunu Celal Akın, konuşmasında aldığı hiçbir ödülün bu kadar önemli olmadığını dile getirdi.

Rönesans Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ODTÜ İktisat Bölümü 2000 yılı mezunu İpek Ilıcak Kayaalp ise konuşmasında şirketlerinin üst yönetiminin yüzde 90'ının ODTÜ mezunu olduğunu ifade ederek bugünkü başarılarında üniversitede edindikleri bilgi birikiminin çok önemli olduğunu anlattı.

Türkiye İş Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ODTÜ İşletme Bölümü 1975 yılı mezunu H. Ersin Özince ise "Akademik kuluçka makinesi olan ODTÜ'nün etkin, verimli, çağdaş çalışmalarına devam edebilmesi için mezunlar olarak destek olmalı, ciddi kaynaklar yaratmalıyız." dedi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, ODTÜ Sosyoloji Bölümü 1998 yılı mezunu Seyfettin Sağlam da ODTÜ’de öğrendiği "soyutlama-kavramsallaştırma" kavramlarının kendisini bu günlere getirdiğini söyleyerek ODTÜ'ye desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinlikte, Vehbi Koç Vakfına eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere yaptıkları faaliyetler, Ankara Bağ Evi'nin yaşatılması, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen projeler, bilimsel toplantı ve etkinlikler, Ankara kütüphanesinin oluşturulması ile Ankara'nın kültürel mirası, kent belleğinin korunması ve kent çalışmaları konularında yaptıkları üstün hizmetler dolayısıyla ODTÜ Senatosu Özel Ödülü verildi.

Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise "ODTÜ’nün insan sermayesine yaptığı katkıyı biz de Koç Üniversitesi olarak örnek alıyoruz." dedi.



