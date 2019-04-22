ODTÜ, 23 Nisan coşkusunu tiyatro gösterisi ile kutluyor

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tiyatro Topluluğunca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel tiyatro oyunları sergilenecek.

ODTÜ Tiyatro Topluluğu tarafından 19-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen "ODTÜ Tiyatro Şenliği" kapsamında, yarın 11.30, 13.00 ve 15.00'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel tiyatro oyunları sahnelenecek.

Sahne Patik tarafından sahneye koyulan "Hadi Minik Sıra Sende", Merve Arslan-Yol Atölye'nin sahnelediği "Bir Karıncayiyen Hikayesi" ile Assitej Genç Sahne tarafından sahnelenen "Dünyanın En Küçük Hikayesi" oyunları izlenebilecek.

Tiyatro etkinlikleri, kent genelinde daha önce hiç tiyatro oyunu seyretmemiş çocuklara yönelik ve ücretsiz olarak düzenleniyor.