Oda Başkanı Özlen öğrencilerle buluştu

KONYA (AA) - Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, Bayram Harun Çoban Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katıldı.



Kendisi de aynı okuldan mevzun olan Özlen, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili bilgi verdi.



Program akışı okulun müdürü Mehmet Çakmakçı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Çakmakçı, meslek liselerinin önemine dikkati çektiği konuşmasında şunları kaydetti;

"Kendim de bir meslek lisesi mezunu olarak şunu tüm kalbimle ile söylemek istiyorum ki bir ülke sanayi ve teknoloji geliştirip kalkınmak istiyorsa bunun temeli mesleki eğitim yani meslek liseleridir. Mesleki eğitim ve meslek lisesi olmadan sanayi - teknoloji alanında kalkınma olması imkansızdır. En kısa zamanda meslek liselerine zaten hak ettikleri itibar yeniden kazandırılmalıdır. Gelişmek, ilerlemek, sanayileşmek ve teknolojik olarak gelişmek istiyorsak meslek liselerine gereken önemi vermemiz ilk hedefimiz olmalıdır."



Programın geri kalan bölümünde Oda Başkanı Özlen öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

