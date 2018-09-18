Ocaklar belediyeden salçalar kadınlardan

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan kadınlar, belediyenin kazanlar kurduğu, domates ve odun hariç tüm imkanlardan ücretsiz yararlandırdığı alanda salça yapıyor.

Yemeklerine fabrika üretimi salça yerine geleneksel yöntemlerle yaptıkları domates salçalarıyla lezzet katmak isteyen kadınlar, Talas Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği, domates ve odun dışında tüm ihtiyaçlarını karşıladığı alanda bir araya geliyor.

Kadınlar, yoğun talep nedeniyle randevuyla geldikleri alanda, temizleyip parçaladıkları, makineden geçirip kabuklarından ve çekirdeklerinden ayırdıkları domatesleri büyük ocakların üzerine kurulan kazanlarda yan yana pişiriyor.

Yüksek ateşte en az 4-5 saat kaynatılan domatese kazandan çıkarılmadan önce tuz atılıyor. İstenilen kıvama gelmesi için aile bireylerince imece usulü uzun uzun karıştırılan domates, salça kıvamına geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. Daha sonra kavanozlara doldurulan salça, tüketime hazır hale geliyor.



Gün boyu süren bu meşakkatli uğraşı tamamlayan aileler, ateşte közlenmiş domates, patlıcan ve biberleri afiyetle yeyip, bu ocaklarda demledikleri çayı içerek günün tatlı yorgunluğunu atıyor.

Çekirdek bir aile, yıllık 25-30 kilogram salça ihtiyacı için yaklaşık 100 kilogram domatesi bu işlemlerden geçiriyor.

- "Yemeklere lezzet veriyor"

Salça yapan ev hanımı 59 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülşen Sumaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar hiç hazır salça tüketmediğini söyledi.

Kendi yaptıkları salçaya alıştıklarını ve ailece bunu tükettiklerini ifade eden Sumaktaş, "Hazır salça tatlımsı oluyor. Bu ise daha güzel oluyor, daha lezzet veriyor yemeklere. Onun için bunu kullanıyoruz. 1985 yılında beri biz bu şekilde salça yaparız." dedi.

Ev hanımı 65 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülsen Dönmez de yapımı zahmetli olmasına rağmen yemeklere çok yakıştırdığı için yıllardır bu salçayı yaptığını söyledi.

Yapım sürecini anlatan Dönmez, "170 kilogram domates aldım. Buraya getirdik, yıkadık, doğradık, leğenlere koyduk. Üstünü bastırdık, bir gün beklettik. Daha sonra makinede çektirdik. Ocağın üstüne koyduk, kaynatıyoruz. Bundan sonra da yemeğe koyacağız, yiyeceğiz. Şimdiden çocuklar, torunlar ve kardeşlerim istiyor. Onlara da vereceğim." diye konuştu.

Eşi Gülsen Dönmez'e yardım eden emekli öğretmen 64 yaşındaki Keramettin Dönmez ise "Erkekler olarak evde yiyorsak bu salçamızı, hanımlarla birlikte zahmetine de katlanmamız gerekiyor. Anadolu insanı genellikle hanımlarına yardım eder, ben böyle biliyorum. Öğretmenliğimden beri evime tereyağından ve kendi yaptığımız salçadan başkası girmedi. Bir keresinde marketten salça aldık, hiç tadını beğenmedik, yiyemedik attık." ifadelerini kullandı.