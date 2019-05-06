Obruk oluşan tarlalarını yine ekiyorlar

KONYA (AA) - Karapınar'da sayıları her geçen gün artan obruklara rağmen çiftçiler tarlalarını ekmeye devam ediyor.



İlçenin birçok bölgesinde meydana gelen obrukların derinlikleri ve çapları farklılık gösteriyor.



Kimi mısır tarlasında, kimisi buğday tarlasında, kimisi boş bir arazide ortaya çıkan obruklar, halk üzerinde tedirginlik yaratsa da çiftçiler tarlalarını yine de tehlikeye rağmen ekmeye devam ediyor. Tarla sahipleri, obruk bölgesine fazla yaklaşmadan tarlalarında ekim yapıyor.



Oluşan obrukların çevresi ise telle çevirilerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.



