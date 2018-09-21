YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi tarafından "Obeziteyle Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında temin edilen bisikletler ücretsiz hizmete girdi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlarımız teknolojinin de getirdiği rahatlıkla hareketsiz bir yaşam sürdürdüklerini bunun da obeziteye yol açtığını söyledi.

İnsanları hareketsiz yaşamdan kurtarmak istediklerini anlatan Özcan, "Çocuklarımıza ve gençlerimize düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandıralım. Toplum sağlığının korunması ve gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılabilmesi için fiziki etkinlikler gerekiyor. Bizde bunun için yaptığımız proje ile çocuk, genç, yaşlı bütün halkımızın bisiklet kullanmasını sağlamak için bisiklet aldık ve halkımızın hizmetine sunduk." dedi.







