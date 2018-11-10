Obeziteden kutulan ve kurtulmayı düşünen kişiler bir araya geldi

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte obeziteden kurtulanlar ve kurtulmak isteyenler bir araya geldi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, zayıflamada yeni ve en güncel tedavi yöntemleri, obezite ameliyatı sonrası, ameliyattan sonra beslenme ve süreç takibi gibi konular konuşuldu.

Etkinliğe katılan obezite cerrahisi olan ve olmayı düşünen hastalar da deneyimlerini paylaştı.

Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, burada yaptığı konuşmada, hastaların genelde operasyon sonrası sıkıntılardan korktuğunu belirtti.

Bu dönemin çok zor bir dönem olmadığını aktaran Arslan,"Yaklaşık 2 haftalık sıvı döneminden sonra normal gıdalara aşamalı olarak dönüş yapılıyor. Bu süreçlerde kısmen de olsa hastaların durumuna göre zorlanmalar olabiliyor. Fakat hiçbir şey fazla kilolarınız kadar hayat kalitenizi kötüleştirmez. Ameliyat sonrasında beslenme son derece önemli, mutlaka takipli gitmek gerekli. Operasyondan sonra diyetisyen kontrolüne gelen hastalarımızın hayat kalitesindeki artışı birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey de obezite cerrahisinin özellikle son yıllarda obez hastalar için önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Artık hastanın fazla kiloları hastaya zarar vermeye başladıysa, hayat standartlarını kısıtladıysa kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Hem Sağlık Bakanlığı, hem sağlık örgütleri önemli çalışmalar yapıyor. Tabii ilk tedavisi diyet ve egzersiz. Fakat bazen bu mümkün olmuyor. Egzersizden ve diyetten sonuç alınamadıysa, ya da çeşitli sebeplerden dolayı sonuç alınamadıysa o zaman obezite cerrahisi devreye giriyor. Doğru hastaya doğru yöntemler uyguladığında hastalara ikinci bir yaşam şansı sunuyor. Hayat standartlarındaki artış, sağlık sorunlarının çözüldüğü bir dönem başlıyor. Kiloya bağlı bir tansiyon, şeker, hareket kısıtlılığı gibi birçok şikayetten kurtulmuş oluyor." açıklamasında bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise obezitenin çağın hastalığı olduğunu ve sağlık örgütlerinin, bakanlığın gündeminde obeziteye çare aradığını kaydetti.

