O Ses Türkiye finali! Şampiyon belli oluyor. TV8 Canlı İzle

O Ses Türkiye 2021

Ekranlara geldiği günden bu yana reyting rekorları kıran ve seyircilere keyif dolu anlar yaşatan O Ses Türkiye, yeni sezonda da Türkiye'nin en güzel sesini arayacak. Türk televizyon dünyasının dahi çocuğu Acun Ilıcalı'nın sunumu ve birbirinden güçlü jüri üyeleriyle ekran başındakilere yine müzikle geçen saatler yaşatacak O Ses Türkiye'de en güzel sesler tüm yeteneklerini sergileyecek. Müziğin, kahkahanın, rekabetin bir arada sunulduğu O Ses Türkiye, bu sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olma konusunda iddialı. Keşfedilmemiş seslerin milyonların önünde yeteneklerini sergilediği yarışmada ezeli rekabet yine hız kesmeyecek.

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Survivor Panorama / Canlı

Şuan TV8'de Survivor Panorama / Canlı var. Programdan sonra saat 16:00 itibariyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm başlayacaktır.

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.



TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal