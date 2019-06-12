Nurus'un akustik podları tanıtıldı

ANKARA (AA) - Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Nurus firmasının, ofislerde gürültüyü önlemek amacıyla yerli imkanlarla geliştirdiği "Calma" adı verilen akustik podların tanıtımı gerçekleştirildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, ODTÜ Teknokent'te düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, "Calma"nın ofisten ayrılmadan bireysel çalışma, anlık toplantılar, video konferanslar, takım çalışmaları veya dinlenme gibi aktiviteler için ideal ve sessiz bir ortam sağladığını söyledi.

Tekerlekleri sayesinde kolaylıkla hareket ettirilip kilitlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenebilen ürün, tavanında yer alan ultra sessiz fanları ve tabanındaki kanallar sayesinde içerideki havayı sürekli yeniliyor ve ortam sıcaklığının dengelenmesini sağlıyor.

Ofis hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen ürün, Hollanda, Almanya, Avustralya, Şili, Bulgaristan, Malezya ve Dubai gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yaklaşık yüzde 90 yerlilik oranına sahip ürünün, yıl sonuna kadar Çin pazarına ihraç edilmesi, sonrasında ise üretimin bu ülkede yapılması da hedefleniyor.











