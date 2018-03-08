Nurşen öğretmenin mesaisi emekliliğinde de devam ediyor

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Nurşen Memetlioğlu, 35 yıl önce öğretmenlikten emekli olmasına rağmen eğitim neferliğini sürdürüyor.

Öğretmenlikten kopamayan Memetlioğlu, eğitimden yoksun bırakılan kadınların okur yazar olması için çabalıyor, halk eğitim merkezi kurslarından aldığı ücretle bir öğrenciyi okutuyor ve bunu ayrıca kursiyerlerin ihtiyacı için harcıyor.

Memetlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1983 yılında emekli olduğunu belirtti.

Memetlioğlu, bugüne kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldıktan sonra Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda kadınlara okuma yazma öğrettiğini aktararak, "Emekli oldum ama bu kutsal meslekten kopamıyorum. Bana 'Yeniden dünyaya gelsen hangi mesleği seçersin?' deseler 'Yine öğretmenlik yine öğretmenlik yine öğretmenlik' derim. Bu kutsal meslekte çalışmanın zevkine doyamadım." diye konuştu.

"Mesleğimden hiç kopmadım"

Mesleğine gönülden bağlı olduğunu vurgulayan Memetlioğlu, şöyle devam etti:

"Emekli olduktan sonra asla mesleğimden kopmadım. 20 yıl öğretmenlik yaptım. Emekli olmama rağmen 35 yıldır hala gönüllü olarak kurslarda öğretmenlik yapıyorum. Kadınların bir şey öğrenmesi için ölünceye kadar onların yanında olacağım. Kurumlarımdan, fahri olarak çalışmalarımdan hiç ama hiç eksik kalmadım. Bu güne kadar huzurevinde, çocuk yuvalarında, Türk Anneler Derneğinde çalıştım. 20 yıl önce buraya geldikten sonra anne olarak çalıştım. Anne olan arkadaşlarımla birlikte okuttuğumuz çocuklar var. Yardım ettiğimiz ailelerimiz, hastalarımız var. Bayramlarda sevindirdiğimiz çocuklarımız var."

"Ölünceye kadar öğreteceğim"

Memetlioğlu, yetiştirdiği öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimle çok mutlu bir şekilde çalıştık. Hepsi maşallah çok iyiler. İyi bir yere geldikleri için ben de çok mutluyum. 55 yıllık öğretmen olarak Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma kursunda öğretmenlik yapıyor olmam ayrıca bir gurur. Ben öğretmenlikten emekli olalı 35 yıl oldu. Benim kadınlara bilhassa yurdumuzun, ülkemin kadınlarına, okuma yazma bilmeyenlere, el sanatı öğrenmek isteyenlere her konuda kapım açık. Her konuda yardımlarına koşuyorum. Ölünceye kadar da koşmaya devam edeceğim. Ben kadınlarımızı çok seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü candan kutluyorum."

"Küçük yaştayken okutmadılar, okuyamadım"

Memetlioğlu'nun okuma yazma öğrettiği kadınlardan Semiha Başbay da "Ben okuma yazmayı çok istiyordum. Küçük yaştayken okutmadılar, okuyamadım. 21 senedir Edremit'teyiz. Burada okuma yazma kursu açıldığını duydum. Ben de okumayı çok istiyordum ve eşimden izin aldım bu kursa geldim. Nurşen öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz bize okuma yazmayı öğrettiği için. Nurşen öğretmenimiz sayesinde şu anda kendimle gurur duyuyorum." dedi.