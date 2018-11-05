SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Amirliği'nin iş birliğiyle yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği koroner yoğun bakımda tedavi gören hastalar ile servis çalışanları tahliye edildi. Bazı hastalar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Tatbikatın önemini ifade eden Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, olası bir yangına karşı bütün teknik önlemlerin alındığını, çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını belirtti.

Tatbikat hakkında bilgi veren Temizöz, "Önce masa başı tatbikatını gerçekleştirdik, tatbikat için neler yapılabileceğini belirledik. Yangına müdahale ve tahliyelerin nasıl yapılacağına dair Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince de bilgilendirmeler yapıldı. Yangın ve yoğun bakımdan hastaların tahliye tatbikatı yaptık. Yapmış olduğumuz tatbikat başarı ile gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.