Nükleer silahlar modernleşmeye devam ederken barış gücü sayısı azalıyor

ANKARA (AA) - İsveç merkezli Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplam 14 bin 935 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2018'in başında 14 bin 465'e geriledi.

Nükleer silahların sayısındaki bu düşüş, özellikle dünyadaki toplam nükleer silah sayısının yüzde 92'sini elinde tutan ABD ve Rusya'nın ellerindeki stratejik nükleer silah envanterini azaltması sayesinde oldu. ABD, nükleer silah sayısını 6 bin 800'den 6 bin 450'ye, Rusya ise 7 binden 6 bin 850'ye düşürdü.

Çin, Hindistan ve Pakistan silah sayısını artırdı

Çin, Hindistan ve Pakistan ise ellerindeki silah sayısını 2016'ya göre artırdı. Çin'in nükleer silah sayısı 270'ten 280'e, Hindistan'ın 120-130'dan 130-140'a, Pakistan'ın ise 130-140'tan 140-150'ye yükseldi.

İngiltere, Fransa, İsrail ve Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısı, bir önceki yıla göre aynı kaldı. İngiltere'nin 215, Fransa'nın 300, İsrail'in 80, Kuzey Kore'nin 10 ila 20 nükleer silahı bulunuyor.

Öte yandan hem ABD hem de Rusya'nın atom bombası, nükleer füze, füze sistemleri ve nükleer silah üretim merkezlerini modernleştirme konusunda uzun süreli programları devam ediyor.

ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip 7 ülkenin silah cephaneliği çok daha küçük ancak bu ülkeler de ya nükleer silah sistemleri geliştirdiklerini ya da geliştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Hindistan ve Pakistan, nükleer silah stoklarını genişletirken, yeni kara, deniz ve hava füze sistemleri geliştiriyor. Çin de nükleer silah sistemini modernleştirirken, nükleer silah cephaneliğini yavaş yavaş artırıyor.

Kuzey Kore de geçen yıl, nükleer silah gücünü geliştirmek için teknik ilerleme kaydederken, uzun menzilli balistik füze sisteminin iki yeni modelinin denenmesinde beklenmeyen bir ivme gösterdi.

Barış gücü sayısı küresel çapta azaldı

Rapora göre, geçen yıl dünya çapında barış güçlerine ihtiyaç artarken sayısında azalma oldu.

Çok taraflı barış operasyonu sayısı 2017'de 63 oldu. Bu operasyonların 25'i Afrika, 18'i Avrupa, 9'u Ortadoğu, 6'sı Asya ve 5'i Amerika'da yürütüldü.

Kriz bölgelerindeki operasyonlarda görevli personel sayısında da yüzde 4,5'luk bir düşüş kaydedildi. Önceki yıl bu bölgelerde görevli 152 bin 822 aktif personel varken, 2017'de bu sayı 145 bin 911'e geriledi.

Görevli personelin yaklaşık dörtte üçü Afrika'daki operasyonlarda yer aldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı personel sayısında ise yüzde 7,6'lik azalma oldu. BM dışındaki kuruluşların personel sayısı ise yüzde 2,3'lük artışla 47 bin 557'ye yükseldi.

BM, barış operasyonlarında merkezi rol oynarken, Afrika'daki aktörlerin kıtadaki istikrar ve güven konularında etkinliği giderek artıyor.

Ayrıca geçen yıl barış gücünü sağlayan BM misyonlarının kayıplarında büyük artış meydana geldi. 2016'da 34 , 2017'de 61 BM görevlisi hayatını kaybetti.

Muhabir:Dildar Baykan-Mehmet Kara