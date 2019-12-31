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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yılda 47 milyon işlem yaptı
Genel 31.12.2019, 18:15
ANKARA (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer işlemlerinde bu yıl 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sunuldu.
Paylaşımda, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevli, özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2020'de de aynı azim ve anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
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