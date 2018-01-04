Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu mesaisi

SİVAS (AA) - Sivas ve ilçelerinde kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü fazla mesai yapacak.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla resmi tatiller dışında hafta içi 12.00-13.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde, cumartesi günleri ise 09.00-16.00 saatlerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlükleri fazla çalışma yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi dair sürenin 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldığı anımsatılarak, "Nüfus Müdürlüklerince pasaport ve sürücü belgesi verme işlemine belirtilen tarihte başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sivas'ta 2017 yılı içerisinde merkez ve ilçe müdürlüklere 166 bin 103 adet kimlik kartı başvurusu alındığının belirtildiği açıklamada, yeni yılda değerli kağıt bedellerinin kimlik kartı için 18 lira 50 kuruş, evlenme cüzdanı için 98 lira 50 kuruş ve mavi kartın 10 lira olduğu hatırlatıldı.

Nüfus cüzdanı değiştirilmesinde gerekenlerle ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için kimliğini kanıtlayan fotoğraflı belge ibraz edemeyenlerden eş veya anne yada baba, 18 yaşından büyük kardeş veya çocuğundan biri ile nüfus müdürlüğüne 1 adet biyometrik fotoğrafla birlikte başvurması ve gelmeden önce Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne ait 199 Nolu çağrı merkezinden randevu alınması gerekmektedir. 15 yaşından küçük çocukların anne veya babasının tek başına müracaatı yeterlidir. 15 yaş ve üstündekilerin başvuru aşamasında parmak izi alınacağından şahsen nüfus müdürlüğüne gelmesi gerekmektedir."