Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu YKS'nin yapılacağı hatırlatıldı.
Geçici kimlik belgesi verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.