NTB den, ikinci 500’e giren Doğa Tohumculuk'a tebrik ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Aslan, Ziya Yüksel ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Nevşehir'den listeye giren Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul Sanayi Odası tarafından 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında Nevşehir'den listeye giren Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan’ı tebrik eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, iki kurum arasında yürütülmesi muhtemel işbirlikleri üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Salaş, "İlk 500’de Nevsac firmasında olduğu gibi ikinci 500’de yer alan firmamız Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de şehrimizin gurur kaynağı olmuşlardır" dedi...

Doğa Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan ve tüm firma çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Salaş, her geçen yıl Nevşehir'den daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inandığını vurguladı.

Güçlü firmaları bölgemizde görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Borsa Başkanı Salaş, firmayı başarılarından dolayı tebrik etti. Bölgenin imkanlarının ve yatırımcılar için cazibesinin vurgulandığı ziyaret plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Açıklanan sonuçlar göre, Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firması ISO tarafından her yıl hazırlanan “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 479. sıradan girmeyi başarmıştı..