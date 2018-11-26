Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan usta

KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Konya'nın Akşehir ilçesinde "Kral terzi" olarak bilinen 67 yaşındaki Orhan Köroğlu, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki iş yerinde 50 yılı aşkın süredir çizgili pijama dikerek, bir kültürü yaşatıyor.

Yeşilçam filmlerinde sık sık sinemaseverlerin karşısına çıkan, mavi-beyaz, kırmızı-beyaz ve kahverengi-beyaz çizgili nostaljik pijamaların piyasadaki diğer ürünlerden daha rahat ve sağlıklı olduğunu düşünen Orhan usta, ömrü yettiği sürece çizgili pijamaları meraklılarıyla buluşturmaya devam etmek istiyor.

Gençlik çağında bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe adım atan Köroğlu, aradan geçen yıllarda özellikle diktiği çizgili pijamalarla adını duyurdu. Orhan ustanın ününü duyan meraklıları, kendisini telefonla arayarak sipariş veriyor.

Meslekten kazandığı ile 5 çocuğunu büyüten, bugün kadar binlerce nostaljik pijama diken Orhan usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ait dükkanını askerden sonra açtığını, o günden bu yana işini severek, heyecanla yaptığını söyledi.

- Sosyal medyadan görüp sipariş veriyorlar

Makasını, kumaşlarını, müşterilerini sevdiğini, her birine ayrı ayrı kıymet verdiğini belirten Köroğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik yıllarımdan beri çizgili pijama dikerim. 50 yıldır pijama dikiyorum, müşterilerim de bunu biliyor. Çevre il ve ilçelerden Akşehir'e yolu düşenler bana gelip pijama siparişi verirler. Ayrıca telefonla sipariş verenler de çok olur. Örneğin İstanbul'a, Ankara'ya çok pijama dikip gönderiyorum. Ziyaretime şehir dışından gelen biri fotoğrafımı ve telefonumu sosyal medyada paylaşmış. Şimdi internetten telefon numaramı bulanlar bana ulaşıp çizgili pijama istiyorlar. Ben de onlarla ilgilenip, boyu nasıl, bedeni nasıl öğrenip ona göre dikim yapıyorum."

Köroğlu, bir pijamaya yaklaşık 5-6 metre kumaş gittiğini, tamamen pamuklu kumaştan yapılan bu pijamaların 50 ila 100 lira arasında bir rakama mal olduğunu anlattı.

Pijamaları genellikle üç düğmeli ve cepli diktiğini aktaran Orhan usta, "Çok sağlıklıdır bu pijamalar, piyasadaki eşofmanlar gibi değildir. Pamukludur terletmez, kullanışlıdır. Seveni çok. Biz de severek çok diktik. Bunlar için İstanbul'dan telefon açıyorlar, bu pijamaların çok ilgilisi var. Herkes çok seviyor çizgili pijamaları. Devamlı telefon açıp sipariş veriyorlar. İlla çizgili, mavi çizgili, beli kuşaklı, lastikli, 3 düğmeli, yırtmaçlı, eski tiplerden çizgili pijama istiyorlar." ifadelerini kullandı.

- "En çok ilgi gören renk mavi çizgili"

Köroğlu, kendisinin de çocukluğundan beri çizgili pijama giydiğini, bunun kültürel bir değer olduğuna inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eski filmlerde ve günlük hayatta bu pijamalar çok kullanılırdı. Şimdi de yine sürüyor bu kültür. Eskiden bunları Türk filmlerinde Kemal Sunal giyerdi, Şener Şen giyerdi. Bu pijamalar nostaljik pijamalar. Ben de bir nostaljiyi yaşatmaya çalışıyorum. Bu pijamaları herkese tavsiye ederim. Herkes giysin, memnun olsun. Ben özellikle bunları çok sağlıklı oldukları için yapıyorum. Pamuklu olduğu için teri çekiyor ve rahat. Bu yüzden de hiç vazgeçilmiyor. Kimi lastikli istiyor, kimi iplikli istiyor. Kim nasıl isterse o şekilde yapıyoruz. En çok ilgi gören renk mavi çizgili ve sonrasında da kırmızı çizgili."

