Norveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı

İZMİR(AA) - Zengin besin değeri nedeniyle tercih edilen Norveç somonu ile Karadeniz alabalığının besin değerlerinin birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Dinçer, Araştırma Görevlisi Dr. Alper Erdem ile yüksek lisans öğrencisi Başak Alkan, Norveç somonu ile Karadeniz alabalığını besin değerleri açısından inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dinçer, Türkiye'nin ağırlıklı olarak somon (Salmo salar) balıklarını Norveç'ten ithal ettiğini belirtti.

Somon yetiştiriciliğinin en uygun iklimsel şartlara sahip Karadeniz'de dahi başarılı sonuçlar vermediğini ileri süren Dinçer, şunları kaydetti:

"Karadeniz alabalığı, başta Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu olmak üzere pek çok su kaynağında doğal olarak bulunmakta ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karadeniz alabalığı, Norveç somonu ile kıyaslandığında yüzde 50 daha az yağ oranına sahip fakat yakın protein değerleri içeren bir tatlı su balığıdır. Yetiştiricilik aşamasında deniz suyuna da uyum sağlamaktadır. Norveç somonu filetosunun kilogram fiyatı yaklaşık 100 lira, yerli ürün Karadeniz alabalığı ise 35 lira."

Araştırma Görevlisi Dr. Erdem de doğal Karadeniz alabalığının yüzde 8 omega 3 değerine sahip olduğunu vurguladı.

Yetiştirilen Karadeniz alabalığında ise yüzde 15 omega 3 belirlediklerini aktaran Erdem, bu değerin Norveç somonunda yüzde 18 civarında olduğuna işaret etti.

Toplam çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) değerlerinin doğal Karadeniz alabalığı ve Norveç somonunda yüzde 37 civarındayken yetiştiricilik ürünü olan Karadeniz alabalığında yüzde 45 değerlerini gördüklerini kaydeden Erdem, "Sonuç olarak Norveç somonunun sağlıklı ve omega 3 oranı yüksek bir tür olduğu gerçektir. Fakat 'bir alternatifi yok mudur' sorusunun cevabı, yetiştiriciliği yapılan Karadeniz alabalığıdır. 'Asla somon tercih etmeyin' demiyoruz ancak yerli balığımız olduğunu ve daha düşük fiyatla daha fazla tüketiminde somondan alabileceğiniz değerlere ulaşabileceğinizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.