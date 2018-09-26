Nokia 8810 4G, n11.com'da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Nokia’nın 1996 yılında piyasaya sunduğu ikon modeli Nokia 8810 4G, uygun fiyatı ve güçlü batarya ömrüyle n11.com’da 789 TL’den satışa sunuluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Nokia, nostaljiyi ve eski sade tasarımları seven kullanıcılar için teknoloji ve minimalizmi bir araya getirerek tasarladığı yeni Nokia 8810 4G’yi n11.com’da satışa sundu.

4G altyapısıyla teknolojiyi yakalayan yeni Nokia 8810 4G, güçlü batarya teknolojisi tek şarj ile 25 güne kadar bekleme süresi oluşturuyor. 512 MB boyutundaki RAM alanıyla yüksek depolama ve hızlı çalışma yetilerine kavuşan ürün, 4 GB boyutundaki dahili depolama alanıyla da dosya saklamak için büyük bir hafıza yaratıyor. Yeni Nokia 8810 4G, n11.com’da 789 TL’den satışa sunuluyor.





- "Yılan" oyunu dirildi





2 MP kalitede sunulan arka kameraya sahip olan ürün, iyi bir görüntü kalitesiyle başarılı fotoğraflar kayda alıyor. Aynı zamanda video da çekebilen Nokia 8810 özellikleri arasındaki LED flaşlı kamera desteğiyle ışığın yeterli yoğunluğa ulaşamadığı alanlarda video ve fotoğraf çekmek kolay hale geliyor.

Hem gençler hem de yaşlılar için sunduğu kolay kullanım özellikleriyle 7'den 70'e tüm kullanıcılara hitap eden 8810 4G, ikonik yılan oyunu yüklü geliyor. Dokunmatik mat tuş takımı özelliği fiziksel olarak tuş içermeden tuş takımı kullanabilmeyi sağlayan dokunma teknolojisiyle eski ve yeniyi bir araya getiren Nokia 8810 4G, kapak mekanizması yardımıyla da kolay açılıp kapanabilir form sunuyor.