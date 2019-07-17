Nohut tarlasında Hint keneviri bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, nohut tarlasına ekilmiş vaziyette 109 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Mucur ilçe merkezine yakın bir tarlada Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Çöplük mevkisindeki arazide inceleme yapan ekipler, 40 dekar nohut ekili tarlada, aralara serpiştirilmiş halde Hint keneviri bitkisi olduğunu tespit etti.

Tarlanın farklı bölümlerinde nohutların arasında tek sıra halinde ekilmiş 109 bin 350 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Tarlanın sahibi olduğu belirlenen N.Ö, polislerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mucur Adliyesine sevk edilen N.Ö, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



