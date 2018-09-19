NÖHÜ, yeni eğitim-öğretim yılına hazır

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrencilerin nitelikli bir üniversite yaşantısı geçirmesine katkı sağlamak amacıyla gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı öğrencilerini bekliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni kayıt yaptıran yaklaşık 5 bin öğrenciyle birlikte yaklaşık 29 bin öğrenciyle 24 Eylül'de eğitime başlayacak üniversitede, biyoloji birinci öğretim bölümünün yanı sıra sivil hava ulaştırma işletmeciliği ikinci öğretim bölümü ilk defa öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacak.

Üniversitenin lisans programlarında doluluk oranı yüzde 76, ön lisans programları doluluk oranı yüzde 95, genel doluluk oranı ise yüzde 84 oldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yeni bilgiler üreterek, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştüren akademik programları ve öğrencileri çağa uyum sağlayabilecek şekilde yetiştirmeyi ilke edinmiş deneyimli akademisyen kadrosu ile öğrencileri beklediklerini belirtti.



Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar büyük bir gelişme gösterdiğini ve bunun artarak devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Kar, şunları kaydetti:

"Araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmek, bilim, teknoloji ve sanatın gelişmesini sağlayarak, çevreye saygı bilinci ile ülke ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak hedefiyle hareket etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin nitelikli eğitim öğretim almaları için var gücümüzle çalışmaya ve bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizde öğrenim hayatına devam edecek öğrenciler ile diğer bütün öğrencilerimize inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum."



