NÖHÜ Rektörü Kar'dan 2017-2018 akademik yılı değerlendirmesi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 2017-2018 akademik yılı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Kar, kampüsteki Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kahvaltı programının ardından yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Üniversitenin stratejik plan çalışmalarında belirlenen ve planda yer alan öncelikli alanlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kar, şunları kaydetti:

"Beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması, araştırma odaklı üniversite anlayışının kurumsallaşması, Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma üniversitenin hedefleri arasında. Üniversite yönetimi olarak uluslararasılaşmaya oldukça büyük önem veriyoruz. Uluslararasılaşma hedefleri arasında öğrenci kenti Niğde'nin ve üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin arttırılması, ikili işbirliği anlaşmalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyasıyla iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor."

Prof. Dr. Kar, göreve geldiği 10 aylık sürede üniversitede yapılan akademik-idari iş ve işlemleri anlatarak, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Niğde'yi sunduğu imkanlar dahilinde öğrenci kenti olarak nitelendiren Kar, fakülteler, yeni açılan bölümlerle akademik ve idari kadrolar hakkında sunum yaptı.

Kar, ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer aldıklarını anlatarak, "Son bir yıl içerisinde konferans, seminer, panel, tiyatro ve konser gibi yaklaşık 180'e yakın etkinlik düzenledik. Dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerle birçok protokol anlaşması imzaladık. Bilim ve teknoloji alanında uluslararası projelere ortaklık eden, Erasmus, Mevlana ve İkili Akademik İşbirliği Anlaşması gibi uluslararası öğrenci değişim programlarını başarıyla uygulayan ve 200'e yakın iş birliği anlaşması bulunuyor. Öğrencilerin sosyal kültürel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklerin nitelikli olarak sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.