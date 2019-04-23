NÖHÜ ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Niğde Adliyesi toplantı salonunda gerçekleşen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşçı katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimli serbestlik yasasından faydalanan yükümlüler ve ailelerinin toplumsal dayanışmaya katkı sağlaması amasıyla üniversitenin uzman kadrosundan yararlanarak yapılması planlanan çalıştay, panel, seminer, söyleşi, konferans ve benzeri akademik etkinliklerde üniversite ile işbirliği içerisinde çalışılması ve yükümlülerin üniversitesine bağlı kamu, kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak rehabilite olması hedefleniyor."

Konuşmalarında ardından Dönmez, Prof. Dr. Muhsin Kar ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşçı arasında protokole imza atıldı.