NÖHÜ ile AHİKA arasında protokol imzalandı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) arasında, "Sertifikalı proje planlama ve hazırlama eğitim ortaklık protokolü" imzalandı.

Üniversite Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ve akademisyenler katıldı.

Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olsun diledi.

Üniversitenin bölge için çok önemli bir değer olduğunu belirten Şimşek, "Gün geçtikçe de hem öğrenci hem de akademisyen kapasitesi artıyor. İlimiz için de önemli çalışmalar hazırlıyor. Biz istiyoruz ki bu çalışmaları ilimizin kalkınma kapasitesine yansısın üniversitemiz ilimizin kalkınmasında daha çok rol oynasın istiyoruz. Bu amaçla bu protokolü imzalıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Şimşek, Rektör Prof. Dr. Kar ve Varol, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Ahiler Kalkınma Ajansından gelen uzmanlar, öğrenci ve akademisyenlere proje hazırlama ve planlama eğitimlerini ücretsiz verecek.