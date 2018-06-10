Nobel ödüllü Marquez'in adı parkta yaşayacak

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince, Çukurambar’da yapılacak yeni bir parka Kolombiyalı Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez'in adı verilecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi'nin Çukurambar Mahallesi'nde yapılacak yeni parka Latin Amerikalı yazar Gabrial Garcia Marquez'in adının verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 bin 913 metrekarelik alanda yapımına başlanacak parkın, bölgede yeşil dokuyu güçlendireceği de belirtildi.

- Gabriel Garcia Marquez

Kolombiya’nın Aracataca kentinde 1927 yılında doğan, hukuk ve gazetecilik kariyeri yerine yazarlığı tercih eden yazar, ilk romanı Yaprak Fırtınası’nı 1952 yılında yazdı. Ardında Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Kolera Günlerinde Aşk, Mavi Köpeğin Gözleri gibi çok sayıda roman, film senaryosu ve öykü bırakan Marquez, 1972 yılında Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü, 1982’de de Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü.

Edebiyat dünyasında “Büyülü Gerçeklik” akımının öncü yazarları arasında yer alan Marquez, 14 Nisan 2014 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.