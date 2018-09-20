Nobel ödüllü isimlerin okulu MIT'den Turkcell çalışanlarına özel eğitim

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dünyanın en ünlü bilim insanlarını yetiştiren Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) uluslararası değerlendirme kriterlerine göre belirlediği en başarılı 25 mühendisine MIT laboratuvarlarında özel eğitim şansı sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın en iyi üniversite sıralamalarında uzun zamandır üst sıralarda olan MIT ile yaptığı iş birliğine bir yenisini ekledi.

MIT, Turkcell Akademi’yle birlikte çalışarak, tarihinde ilk kez bir şirket için günümüz ve geleceğin teknolojisi IOT’ye (nesnelerin interneti) özel bir eğitim programı oluşturdu. Nobel ödüllü isimlerin okulu olarak bilinen MIT tarafından hazırlanan ve sadece Turkcell çalışanlarının faydalanabileceği "MIT-Turkcell IOT Bootcamp" adını taşıyan programdan ilk etapta 25 Turkcell mühendisi yararlandı. Programın ilk katılımcıları, yine Turkcell’in çalışanlarına sunduğu "Digital Masters" programını başarıyla tamamlayan bin kişi arasından seçildi.





- "Çalışanlarımızın eğitimi için yine dünyada bir ilke imza attık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Turkcell'in, Türkiye’de çalışanlarına en fazla yatırım yapan şirketlerin başında geldiğini belirterek, "Küresel bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda sadece sunduğumuz hizmetlerle değil, insana kattığımız değerle de öncü olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla eğitim alanında çalışanlarımız için birçok ilke imza attık." ifadesini kullandı.

Dünyanın en değerli üniversitelerinden biri olan MIT'nin, yeni yaptıkları iş birliğiyle Turkcell çalışanlarına özel bir IOT programı hazırladığını aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"Bu sayede 25 çalışanımız Boston’a giderek MIT’de bir hafta boyunca IOT konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden eğitim aldı. Mühendislerimiz, aldıkları bu eğitimle sadece müşterilerimiz için değil, Türkiye için sağlık, tarım, lojistik, çevre, eğitim gibi birçok alanda yenilikçi ürün ve servislerin yanı sıra global çözümler üretmeye devam edecek. Turkcell’de geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla başlattığımız bu tür programların sayısını ve çeşitliliğini daha da artırmayı planlıyoruz."

"MIT-Turkcell IOT Bootcamp" programı kapsamında Turkcell mühendisleri, başta IOT ve RFID’nin dünya standartları oluşturan MIT Dijital Öğrenme Başkanı Prof. Sanjay Sarma ve Prof Josh Siegel olmak üzere birbirinden önemli akademisyenler tarafından bir hafta boyunca Boston’da eğitim aldı.

Eğitimler kapsamında, IOT mimarileri, IOT ve fiziksel dünya arasındaki ilişki, IOT tasarımı, birbirine bağlı ve akıllı cihazlar gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda MIT tarafından Turkcell çalışanlarına dünya çapında geçerli "MIT-Turkcell IOT Bootcamp" sertifikası verildi.

