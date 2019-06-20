NNYÜ'de mezuniyet coşkusu

KAYSERİ (AA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.



NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, işletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile psikoloji bölümlerinden mezun durumundaki öğrenciler için üniversite yerleşkesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Derviş Boztosun, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Pekmez, Kayseri Yüksek Öğretim Vakfı ve NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, rektör yardımcıları, dekanlar, NNYÜ mütevelli heyet üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



2018-2019 akademik yılı üniversite birincisi Gamze Nur Sürdem mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Çok güzel anılarla ayrıldıkları Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde edindikleri kazanımlarla geleceğe umutla baktıklarını belirten Sürdem, "Yüksek burs imkanları ile okuduğumuz eğitim hayatımızda Erasmus kapsamında yurt dışında aldığımız eğitimler, katıldığımız öğrenci kongreleri, hazırladığımız TUBİTAK ve sosyal sorumluluk projeleri ile geleceğe güvenle bakıyorum." dedi.



NNYÜ Rektörü Güney de üniversite hakkında bilgiler vererek, "Bizim hedefimiz dünya standartlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir." dedi.

Mezun öğrencilere bazı önerilerde de bulunan Rektör Güney, "Sizleri üniversitemizden uğurlarken hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bize her ihtiyaç duyduğunuzda üniversitemizin kapısı sizlere daima açık olacaktır. Yaşamınız boyunca haktan hukuktan, adaletten, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plakaları çaktı. Daha sonra öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.