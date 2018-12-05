NN Hayat ve Emeklilik yeni genel müdürlük binasına taşındı

İSTANBUL (AA) - NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik aralık ayı itibarıyla Maslak Office Building’deki yeni genel müdürlük binasında hizmet vermeye devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden biri olan NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, yeni adresine taşınıyor.

Türkiye’de 15. yılını kutlayan NN Hayat ve Emeklilik, aralık ayı itibarıyla Maslak Office Building’deki yeni genel müdürlük binasında hizmet vermeye devam edecek. NN Hayat ve Emeklilik, kaliteli hizmet anlayışını yeni adresinde de sürdürecek.