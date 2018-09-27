NN Hayat ve Emeklilik 15 yıllık deneyimiyle müşterilerine hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetim şirketlerinden biri olan NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 15 yıllık deneyimini kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 18 ülkede, 15 bin çalışanı ile 17 milyondan fazla müşterisi bulunan NN Group bünyesinde yer alan NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye’de 15 yıllık emeklilik şirketi deneyimi ile müşterilerine hizmet sunuyor. Sektöre kazandırdığı yeniliklerle dikkati çeken NN, güven, kolaylık, yüksek getirinin yanı sıra müşterilerine sunduğu "Önce Sen" dünyasıyla da sektörde ilklere imza atıyor.

Şirketin 15. yılı itibarıyla 1 milyon aktif müşterisi bulunuyor ve onlara konut yardım hizmetlerinden check-up paketlerine, ambulans hizmetinden havaalanı transferine, araç kiralamadan hobi indirimlerine kadar birçok ayrıcalığı "Önce Sen" dünyasıyla sunuyor.

Son 10 yılda enflasyon oranı üzerinde ortalama fon getirisine sahip olan NN, daha hızlı ve kolay işlem yapılmasına olanak sağlamak amacıyla dijitalleşmeye de büyüm önem veriyor. Bu kapsamda NN, son olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sektörde bir ilke imza atarak "Kağıtsız BES" uygulamasını da başlatmıştı.

NN Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Marius Popescu, ana stratejilerini, hayat sigortasında büyüme, bireysel emeklilikte uzun süreli ilişkiler kurma ve güvenilir süreçler oluşturmanın yanı sıra markete yenilikçi fikirler getirerek inovatif bir sigorta şirketi olma şeklinde tanımlayarak, şunları kaydetti:

“NN Hayat ve Emeklilik olarak, stratejik ilişkiler kurma ve dijitalleşme alanında önemli adımlar atıyoruz. Geleceğin sigorta ve emeklilik şirketini oluşturup sektöre liderlik yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl Sparklab İnovasyon Departmanını kurduk. Sparklab ile dijital ilan paylaşım platformu ‘NN Ekstra’ gibi birçok başarılı projeye imza attık. Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından Alternatif Bank, Burgan Bank ve Hesapkurdu.com ile de bireysel emeklilik ve hayat sigortası kapsamında başarılı stratejik ortaklık anlaşmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile Türkiye’deki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, son iki yıldır üst üste Top Employers Institute tarafından Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri seçildik, bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Başarılı sonuçlarımızın mimarları değerli çalışanlarımıza ve bize güvenip, bizimle aynı yolda yürüyen kıymetli iş ortaklarımıza ve müşterilerimize de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.”

Bu arada, NN Hayat ve Emeklilik, 23 Ocak 2003 tarihinde Oyak Emeklilik AŞ adıyla kurulmuş ve 7 Temmuz 2003 tarihinde faaliyet ruhsatını almıştı.